موقع العقل فى معركة البناء ومواجهة الإرهاب

العقل المصرى ليس فى أفضل حالاته. ربما يكون فى أسوئها منذ أن بدأنا طريقنا المتعثر إلى العصر الحديث الذى مازلنا نقف على أبوابه، وهذا هو الخطر الأكبر الذى يهدد أى جهد يُبذل من أجل بناء دولة وطنية ديمقراطية قادرة على التقدم، ومواجهة الإرهاب المتوحش الذى تصاعد مجدداً فى الأسابيع الأخيرة.

ففى الوقت الذى تشتد فيه حاجتنا إلى العقل والعقلانية لتحقيق التقدم ومحاصرة التطرف، يؤدى تصاعد الإرهاب إلى ردود فعل تتسم بالانفعال والعصبية على نحو يُنتج تطرفاً مضاداً يرتدى لباس الوطنية ويستخدم فى الوقت نفسه خطاباً دينياً من نوع آخر. وعندما يمتزج خطاب سطحى لا يقدم أكثر من إثارة الخوف على الوطن بخطاب يستغل الدين بطريقة مضادة لمن تاجروا به ولا يزالون، يصبح العقل العام فى خطر شديد. ويظهر أشد تجليات هذه الحالة فى شيوع التخوين الذى لا يخلو من تكفير، فى أجواء يسودها الصراخ والضجيج.

ولكن هذا ليس إلا الجزء الظاهر من أزمة العقل العام الآن، فقد أصبح هذا العقل أسير عالم من المؤامرات والمكائد، وصار سهلاً تخيل وجود مؤامرة وراء كل شجرة، على نحو يوحى بضعف ثقتنا فى أنفسنا، ويُضعف فى الوقت نفسه قدرتنا على مواجهة التهديدات الحقيقية ما دمنا منغمسين فى تخيل مؤامرات وهمية.

وفى ظل هذه الحالة العقلية، التى تقل فى ظلها الأفكار والرؤى والتصورات الموضوعية، يتحول ما يُفترض أنه نقاش عام إلى مزاودات ديماجوجية.

وتمثل هذه الحالة، التى تحظى بمساندة من جانب من لا يدركون تداعياتها، أكبر خطر يهدد الدولة والمجتمع بخلاف ما يظنه الفرحون بها ومن يتوهمون أنها حالة «تعبئة وطنية». وليست هذه حالة فاشية بخلاف ما يعتقده بعض ضحاياها والقلقون منها. ولكنها ربما تكون أخطر من الفاشية إذا تنامت لأنها قد تأخذنا فى طريق مجهول، كما أنها تفتقد الأساس الفكرى الذى تقوم عليه الفاشية، التى تظل فى النهاية فلسفة لها منطقها الخاص بخلاف حالتنا العقلية الراهنة التى تفتقد أى منطق.

ولذلك فهى حالة خطيرة تُضعف قدرتنا على مواجهة الأخطار، فأكثر ما تشتد الحاجة إليه فى مواجهة أى خطر هو الفكر العقلانى والتفكير المستنير اللذان يساعدان فى فهم الأسباب الحقيقية لمشاكلنا بعيداً عن اختزالها فى مؤامرات وهمية، لكى نتمكن من معالجتها.

ولا يتيسر ذلك إلا حين يكون العقل العام فى أفضل حالاته، أو على الأقل فى حالة طبيعية. وهنا تكمن معضلة إعادة بناء بلد تعرض لتجريف شامل على مدى عقود، ويحتاج إلى إنقاذ عاجل، فلا يستطيع أى مجتمع أن يعمل بمعدلات عادية وهو فى مثل هذه الحالة العقلية المؤلمة، فما بالنا إذا كان العمل المطلوب أكثر من عادى فى أقل تقدير، ولا تتيسر مواجهة إرهاب يهدف لإعادتنا إلى الوراء إلا إذا امتلكنا العقل المنفتح المستنير الذى هو النقيض الموضوعى للذهنية المتخلفة المشوهة التى تُنتج هذا الإرهاب.

فالعقل هو المحرك لأى عمل جاد بنَّاء، خاصة فى مراحل إعادة البناء، فإذا تعطل هذا العقل أو تغيرت وظيفته الأساسية وهى السعى إلى الفهم وربط الأمور ببعضها بشكل منطقى، وصار منغمساً فى إنتاج الخرافات- تتوقف قدرته على توليد الأفكار الجديدة التى لا يمكن تحقيق إنجاز فى غيابها، ولا يتيسر النجاح فى إعادة البناء دونها، وحين يُغلق العقل، وتتدنى وظيفته إلى مستوى البحث عن مؤامرات، وتأميم الوطنية واحتكارها، وتخوين كل من يحمل رأياً مختلفاًَ أو مخالفاً، تنتشر ثقافة أحادية تفتقد إبداع التعدد والتنوع، ويصبح حشر الشعب كله فى إطار واحد هو غاية المنى.

فلا سبيل إلى نجاح يبدو مسألة حياة أو موت دون تحرير العقل من أسر هذه الثقافة الأحادية التى تعطله وتحول بينه وبين الانطلاق نحو الإبداع الذى يبدأ بإعلاء شأن هذا العقل واحترام دوره النقدى، فلا عقل دون نقد، ولا إبداع بلا حرية تعبير واختلاف، ولا زهور قابلة للتفتح إلا فى ظل تعدد وتنوع على المستويات السياسية والفكرية والثقافية والدينية والمجتمعية. وفى إمكاننا أن نجعل مجتمعنا بستاناً تتفتح فيه مئات الزهور الفكرية إذا أنقذنا العقل العام من الحالة التى هبط إليها، أو أن نترك هذه الحالة فنجد أن البستان الذى نحلم به صار أرضاً بوراً مجدبة لا تنتج إلا شوكاً وعلقماً، أو غابة ينتشر فيها الاقتتال والقتل.

وليس صعباً إنقاذ العقل المصرى من هذه الحالة إذا عرف نظام الحكم الحالى مدى خطرها على طموحه لإعادة البناء، فقد صار من المسلّمات أن الإنسان فى هذا العصر هو محور التنمية، وأن العقل هو أداتها، وأن رأس المال البشرى أكثر أهمية من رأس المال المالى (الاستثمار). وليس هذا مستحيلاً، ولكنه يزداد صعوبة كلما تأخرنا فيه.