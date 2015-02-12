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روما: كنا قريبين من ضم أوديجارد في 2011

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روما: كنا قريبين من ضم أوديجارد في 2011 روما: كنا قريبين من ضم أوديجارد في 2011

أكد والتر ساباتيني المدير الرياضي لروما أن فريقه كان قريبا من ضم لاعب ريال مدريد مارتن أوديجارد قبل أربعة أعوام حينما كان مازال يلعب في النرويج.

اللاعب صاحب الـ16 عاما، اختار الانضمام إلى ريال مدريد الشهر الماضي بعد قضائه العديد من فترات المعايشة مع مختلف الأندية الأوروبية، وذلك مقابل 3 مليون يورو سنويا.

واعترف المدير الرياضي لروما أنه قام بارتكاب خطأ كبير حينما لم يواصل عملية إتمام ضم أوديجارد في 2011، مؤكدا أنه لا يتحمل لوحده الذنب.

وأوضح "مع بداية عملي في روما كنت أعرف العديد من المعلومات عن أوديجارد، وحاولت ضمه، لكني ارتكبت خطأ كبيرا في النهاية".

وأضاف "جزء من عدم ضم اللاعب كان بسببي، إلى جانب المدير الفني للفريق آنذاك الذي يرغب في شرائه".

وشدد ساباتيني على أن الفريق الإيطالي عاود الاهتمام باللاعب مرة أخرى خلال الفترة الماضية قبل انتقاله لريال مدريد بناء على نصحية لاعب الذئاب السابق جون أرني ريزا، لكن الأول فضل الانضمام للفريق الملكي.

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