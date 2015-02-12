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بالفيديو.. «أوباما» يمثل إعلانًا كوميديًا لصالح برنامج الرعاية الصحية

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دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما الشعب الأمريكي للتسجيل في برنامج الرعاية الصحية الحكومي، لكن ليس بخطاب ألقاه عليهم أو بيان صادر عن البيت الأبيض، بل في إعلان كوميدي مثلّه لموقع «buzzfeed videos».

وظهر الرئيس الأمريكي في الإعلان، بمشاركة رجل آخر، وهو يفعل حركات طريفة بوجهه أمام المرآة بجانب محاولته التقاط صورة «سيلفي» وارتداء نظارة شمسية، فيما كُتِبَ أسفل الفيديو «أشياء يفعلها الجميع، ولا يتحدثون عنها».

وبدا «أوباما»، في الفيديو، الذي تبلغ مدته دقيقة و58 ثانية، وهو يحاول التدريب على إلقاء خطاب حول برنامج الرعاية الصحية، كما يبدو فشله في غمس قطع البسكويت في كوب اللبن، وفي لقطة أخرى وهو يحاول رسم زوجته ميشيل.

وينتهي الإعلان بالمواطن الأمريكي و«أوباما» يمازحان بعضهما البعض داخل مكتب الرئيس.

وأرفق ««buzzfeed videos» بالإعلان الذي نشره في صفحته على «فيس بوك»، تعليقًا يقول إن الرئيس الأمريكي فعل كل ذلك لتدخل أنت، في إشارة للمشاهد الأمريكي، إلى موقع التسجيل في برنامج الرعاية الصحية.

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