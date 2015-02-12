إحالة رئيس شركة نفطية إيطالية إلى المحاكمة في قضية رشوة بالجزائر

أحالت النيابة العامة في ميلانو، الخميس، المدير السابق لعملاق الطاقة الإيطالي (ايني)، باولو سكاروني، وسبعة من المديرين السابقين الآخرين في المجموعة النفطية إلى المحاكمة، حسب التلفزة الحكومية.

وقال التليفزيون إن الإحالة جاءت في «قضية دفع رشاوى لمسؤولين جزائريين من أجل الحصول على عقود في الدولة الشمال أفريقية».

وتابعت أن «سكاروني أشرف على دفع حوالي 198 مليون دولار، من خلال شركة (سايبيم) التابعة لـ(إيني)، لصالح وزير جزائري سابق وبعض من المحيطين به، في سبيل الفوز بسبعة عقود نفطية، قيمتها الإجمالية تقدر بأكثر من 8 مليارات يورو».

وحسب المصدر ذاته، وجهت النيابة إلى سكاروني تهمة «ارتكاب جرم الرشوة الدولية».