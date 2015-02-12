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كوينتراو قد يغيب لـ10 أيام

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كوينتراو قد يغيب لـ10 أيام كوينتراو قد يغيب لـ10 أيام

(إفي): أعلن نادي ريال مدريد الإسباني يوم الخميس على موقعه الالكتروني أن الفحوصات الطبية التي خضع لها لاعبه البرتغالي فابيو كوينتراو كشفت أنه يعاني من إصابة عضلية في سمانة القدم اليمنى.

وقد يغيب كوينتراو عن الملاعب لمدة عشرة أيام، وفقا لما أفادت به لـ(إفي) مصادر من النادي الذي سيفتقد بهذا لجهود اللاعب البرتغالي أمام ديبورتيفو في الدوري الإسباني وشالكه الألماني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشعر كوينتراو بالآم في السمانة خلال التدريبات التي أجراها الميرينجي يوم الأربعاء، حيث ترك التدريب.

وبهذا ينضم كوينتراو لقائمة المصابين الطويلة في الريال، والتي تشمل سيرخيو راموس ولوكا مودريتش وجيمس رودريجز وسامي خضيرة.

فيما عاد المدافع البرتغالي بيبي إلى تدريبات الفريق بعد غياب استمر منذ 15 يناير الماضي عندما تعرض لإصابة في ذهاب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا أمام أتليتكو مدريد.

وأعلن الريال على صفحته الإلكترونية يوم الخميس عن انضمام بيبي للتدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة ديبورتيفو لا كورونيا يوم السبت في الجولة الـ23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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