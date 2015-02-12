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نيدفيد: يوفنتوس معتاد على الكراهية.. ونعرف كيف نتعامل معها

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نيدفيد: يوفنتوس معتاد على الكراهية.. ونعرف كيف نتعامل معها نيدفيد: يوفنتوس معتاد على الكراهية.. ونعرف كيف نتعامل معها

أكد بافيل نيدفيد عضو مجلس إدارة يوفنتوس أن ناديه اعتاد على شعور الكراهية من الأندية الأخرى وجماهيرهم، وذلك ردا على تصريحات أدريانو جالياني مدير إيه سي ميلان.

وشن إيه سي ميلان هجوم قوي على يوفنتوس عقب لقاء الفريقين في الدوري الإيطالي، والذي فاز فيه الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأكد جالياني في تصريحات سابقة على أن يوفنتوس قام باستخدام برامج المونتاج للتأكيد على أن الهدف الذي سجله كارلوس تيفيز في المباراة لم يكن من موقف متسلل، وهو ما يعد مضللا للحقيقة.

وتحدث نيدفيد لموقع "توتو سبورت" الإيطالي قائلا:"نحن معتادون هنا في يوفنتوس على الكراهية من كل الأندية".

وأكمل"نحن نلاقي هجوما قويا داخل وخارج الملعب، وهو ما يحدث حاليا من ميلان".

ويرى اللاعب التشيكي السابق أن ذلك الهجوم على يوفنتوس سببه هو قوة السيدة العجوز طوال الأعوام الماضية، وقدرتهم على الفوز بالألقاب.

وأتم"نحن أقويا بما فيه الكفاية لمواجهة ذلك الهجوم الذي نتعرض له".

يذكر أن يوفنتوس يحتل صدارة الدوري الإيطالي بفارق سبع نقاط عن ملاحقه روما، في إطار حملته للفوز باللقب للمرة الرابعة على التوالي.

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