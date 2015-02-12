ألابا عن اهتزاز نتائج بايرن: ليس من السهل مواجهة 11 مدافعا

يؤمن ديفيد ألابا الظهير الأيسر لبايرن ميونيخ أنه ليس من السهل على فريقه مواجهة 11 مدافعا في كل مباراة يخوضها، وذلك تعليقا على اهتزاز نتائج الفريق البافاري منذ بداية العام الجديد.

بايرن ميونيخ تعرض لهزيمة ثقيلة أمام فولفسبورج بأربعة أهداف لهدف، قبل أن يتعادل مع شالكة إيجابيا بهدف لمثله، وحقق فوزه الأول خلال العام الجاري على حساب شتوتجارت بهدفين مقابل لاشيء.

وعلى الرغم من اعتراف ألابا بأن فريقه لم يعد لمستواه القوي الذي كان يسير به خلال النصف الأول من الموسم قبل فترة التوقف، إلا أنه يرى أن إتباع المنافسين لأساليب دفاعية يجعل مهمتهم في المباريات صعبة.

وأوضح في تصريحاته لموقع ناديه الرسمي"أعرف أن علينا بذل مزيد من الجهد للعودة إلى مستوانا، لكن ليس من السهل أن تلعب أمام 11 مدافعا".

وأضاف "أمام فولفسبورج كان أدائنا سيئا جدا، وتحسنا بشكل ملحوظ ضد شالكة، قبل أن ننجح في تقديم لقاء قوي أمام شتوتجارت".

وأكد اللاعب النمساوي أن فريقه سيواصل التحسن، معبرا عن تمنيه بأن ينجحوا في تقديم لقاء قوي أمام هامبورج على ملعب "أليانز آرينا" السبت المقبل.

ويحتل بايرن ميونيخ صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 49 نقطة بفارق 8 نقاط عن فولفسبورج ملاحقه بعد مرور 20 جولة من المسابقة.