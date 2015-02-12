بالصور…« داعش» ينشر صور لــ21 مصري مختطف قبل إعدامهم

نشر تنظيم داعش الإرهاب صوراً يزعم أنه لــ21 قبطي مصري قبل إعدامهم .

يذكر أن تنظيم “داعش” الإرهابي، قد أعلن اليوم اليوم، تفاصيل العمليات التي شنَّها التنظيم مؤخرًا في مصر وليبيا، وقتل 21 شخصًا من الأقباط المصريين.

وقالت مجلة “دابق” التابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي، والناطقة باللغة الإنجليزية، التنظيم إن من سماهم “جنود ولاية طرابلس”: “أسروا وأعدموا 21 شخصًا من الأقباط المصريين”، وفق ما نقل موقع قناة “العربية” الإخباري.

وربط التنظيم بين العملية والتفجير الذي استهدف قبل 5 سنوات كنيسة “سيدة النجاة” في العاصمة العراقية بغداد، وأودى بحياة العشرات من مسيحيي العراق وقتها، قائلًا إن الهجوم كان “ثأرًا لكاميليا شحاتة ووفاء قسطنطين وأخوات أخريات عذبن داخل الكنيسة القبطية في مصر”، في إشارة إلى السيدتين المصريتين اللتين ثار جدل كبير في مصر حول أنباء غير مؤكدة عن اعتناقهما الإسلام، وتدخل الكنيسة وقتها.