أمن السويس يضبط 4 من الإخوان بتهمة تصنيع الأسلحة ومحدثات الصوت

تمكن ضباط الأمن الوطني في السويس، اليوم الخميس، بالتنسيق مع قوات الشرطة من ضبط 4 من عناصر جماعة الإخوان بتهمة تضنيع محدثات الصوت والأسلحة النارية.

كانت المعلومات الأمنية قد توصلت إلى قيام المتهمين بتصنيع الأسلحة النارية والعبوات محدثات الصوت، داخل ورشة لإصلاح الثلاجات والمبردات بشارع الباسل بحي الأربعين.

وعقب التأكد من صحة المعلومات، تم رصد المتهمين وضبطهم اليوم الخميس، واعترف المتهمين بقيامهم بتصنيع اسلحة نارية وبيضاء، وتصنيع العبوات محدثة لصوت الفرقعة والانفجار عبر خلط المواد الكميائية واضافة معدن القصدير إليها مما يترتب على حرارة تؤدي الى انفجار العبوه واحداث صوت الفرقعة.

وأشار مصدر أمنى أن المتهمين هم “عبد الله . ع ” ومحمد . س ” و ” اسلام . س ” واحمد . م ” وهم تتراوح اعمارهم ما بين 18 _ 20 سنه، وهم طلاب بجامعة الازهر، وأعترفوا عن متهمين اخرين هاربين يمدوهم بالمواد المستخدمة فى تصنيع العبوات.