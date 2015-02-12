أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الكالتشيو مع المحمودي - بوفون طبيب العيون.. وصلاح التكتيكي!‎

Google+ Print
الكالتشيو مع المحمودي - بوفون طبيب العيون.. وصلاح التكتيكي!‎ الكالتشيو مع المحمودي - بوفون طبيب العيون.. وصلاح التكتيكي!‎

تعرض ميلان لخسارة جديدة أمام يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف هذا الأسبوع في الكالتشيو ، للأسف انشغل جمهور ميلان بالتحكيم أكثر من "فدان الأرض" الذي تركه المدافعون خلفهم في المباراة.

يوفي يثبت أنه الأفوى ، روما قرر أن يدافع أمام كالياري ، إنتر تحسن كثيراً بفضل نجمه الجديد بروزوفيتش.

وفقرة جديدة بعنوان "نزل صلاح" خاصة بالنجم المصري إضافة إلى الحديث حططيا عن الطريقة الأفضل لروما، موهبة إيطاليا القادمة باسيلي، أحدث الكوميكس هذا الأسبوع وفقرة خاصة بالذكريات مع النجم الإيطالي السابق باولو مالديني.

كل هذا تجدوه في برنامج "الكالتشيو مع المحمودي" .. مشاهدة ممتعة للجميع ولا تنسوا الإجباة عن سؤال الحلقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع