الكالتشيو مع المحمودي - بوفون طبيب العيون.. وصلاح التكتيكي!‎

تعرض ميلان لخسارة جديدة أمام يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف هذا الأسبوع في الكالتشيو ، للأسف انشغل جمهور ميلان بالتحكيم أكثر من "فدان الأرض" الذي تركه المدافعون خلفهم في المباراة.

يوفي يثبت أنه الأفوى ، روما قرر أن يدافع أمام كالياري ، إنتر تحسن كثيراً بفضل نجمه الجديد بروزوفيتش.

وفقرة جديدة بعنوان "نزل صلاح" خاصة بالنجم المصري إضافة إلى الحديث حططيا عن الطريقة الأفضل لروما، موهبة إيطاليا القادمة باسيلي، أحدث الكوميكس هذا الأسبوع وفقرة خاصة بالذكريات مع النجم الإيطالي السابق باولو مالديني.

كل هذا تجدوه في برنامج "الكالتشيو مع المحمودي" .. مشاهدة ممتعة للجميع ولا تنسوا الإجباة عن سؤال الحلقة.