بالفيديو.. انهيار مصطفى بكري على الهواء بسبب قتل «داعش» للمصريين في ليبيا

دخل الكاتب الصحفي، مصطفى بكري، في نوبة بكاء، على الهواء مباشرة، وهو يتلو خبر وفاة 21 مصريًا اختطفهم تنظيم «داعش» في وقت سابق في ليبيا. وقال بكري في برنامجه «حقائق وأسرار»، على قناة «صدى البلد»، مساء الخميس، «يبدو أن المصائب تتكالب علينا منذ قليل أعلن عن ذبح 21 مصريًا كان قد اختطفهم منذ أسابيع تنظيم داعش». وأضاف: «مأساة حقيقية تأتي إلينا الآن أنا شوفت أهلهم وشوفت ناسهم وشوفت أد إيه ناس غلابة لما رحنا نقابل وزير الخارجية، الـ 21 مكصري دول اتدبحوا من داعش في ليبيا وتنظيم داعش يعلن هذا الخبر، كلهم من سمالوط في المنيا، شباب زي الورد، أصابهم الحزن فذهبوا (بكاء).. فاصل ثم نعود». كانت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، تداولت خبرًا ذكرت فيه أنه تم ذبح 21 مصريًا على يد تنظيم «داعش» في ليبيا بعد اختطافهم في وقت سابق.

شاهد الفيديو من هنا