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بان كى مون يطالب مجلس الأمن بالتحرك لمنع تفكك اليمن

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بان كى مون يطالب مجلس الأمن بالتحرك لمنع تفكك اليمن بان كى مون يطالب مجلس الأمن بالتحرك لمنع تفكك اليمن

بان كى مون

حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من تفكك اليمن وانزلاقها نحو الفوضى بعد سيطرة الحوثيين على السلطة في البلاد.
> وخلال الجلسة التى عقدها اليوم الخميس مجلس الأمن لمناقشة الوضع باليمن،قال مون. “اليمن ينهار أمام أعيننا ولا ينبغي أن نقف بلا حراك.”
> وأضاف “يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لمساعدة اليمن في التراجع عن حافة الهاوية وإعادة العملية السياسية إلى مسارها”.
> من جانبه، قال جمال بن عمر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى صنعاء إن اليمن أصبح على شفا حرب أهلية.
> ومن ناحية أخرى واصلت بعض القوى السياسية اليمنية محادثاتها المكثفة مع الحركة الحوثية المسلحة بإشراف مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر بهدف التوصل لتوافق ينهي الأزمة اليمنية الحالية، وسط مخاوف من فشل تلك المفاوضات بسبب ما وصفه بعض المشاركين فيها برفض الحوثيين إلغاء ما سموه بـ”الإعلان الدستوري” وإصرارهم على أن يكون الاعلان مرجعية لتلك المفاوضات.
> كما يناقش المتحاورون مقترحات جديدة بعودة الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي الى الرئاسة ،وتعيين نواب له يمثلون أبرز القوى اليمنية ، ومقترحا آخر بتشكيل مجلس رئاسي من سبعة أشخاص، ولكن بعد انسحاب الحوثيين من العاصمة صنعاء وبقية لمحافظات التي سيطروا عليها وهو ما رفضه الحوثيون .

 

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