أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الخارجية :نتحرى حقيقة مقتل المصريين في ليبيا

Google+ Print
الخارجية :نتحرى حقيقة مقتل المصريين في ليبيا الخارجية :نتحرى حقيقة مقتل المصريين في ليبيا

أكيد السفير «بدر عبد العاطى» المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزارة تتابع من كثب مدى صحة الأنباء التي تحدثت عن قيام ما يسمى تنظيم «داعش» الإرهابي في ليبيا، بذبح 21 مواطنا مصريا هناك.

وشدد المتحدث باسم الخارجية، على أن خلية الأزمة المشكّلة من وزارة الخارجية والأجهزة المعنية، تجري اتصالات مع مختلف الأطراف في ليبيا والأجهزة الأمنية لتحري حقيقة الأمر.

وزعم تنظيم ما يسمى دولة العراق والشام «داعش» الإرهابي في ليبيا، اليوم الخميس، إعدام 21 مصريا، يحتجزهم التنظيم منذ عدة أسابيع هناك.

يشار إلى أن المختطفين المصريين من الأقباط، جميعهم من أبناء محافظة المنيا، يعملون بمهن مرتبطة بقطاع التشييد والبناء، ينتمون لمركزي سمالوط ومطاي، أغلبهم من قرية «العور» التابعة لمركز سمالوط، وكان ما يسمى بالمكتب الإعلامي لـ«ولاية طرابلس التابعة لتنظيم داعش»، قد تبنى اختطافهم في يناير الماضى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا