الخارجية :نتحرى حقيقة مقتل المصريين في ليبيا

أكيد السفير «بدر عبد العاطى» المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزارة تتابع من كثب مدى صحة الأنباء التي تحدثت عن قيام ما يسمى تنظيم «داعش» الإرهابي في ليبيا، بذبح 21 مواطنا مصريا هناك.

وشدد المتحدث باسم الخارجية، على أن خلية الأزمة المشكّلة من وزارة الخارجية والأجهزة المعنية، تجري اتصالات مع مختلف الأطراف في ليبيا والأجهزة الأمنية لتحري حقيقة الأمر.

وزعم تنظيم ما يسمى دولة العراق والشام «داعش» الإرهابي في ليبيا، اليوم الخميس، إعدام 21 مصريا، يحتجزهم التنظيم منذ عدة أسابيع هناك.

يشار إلى أن المختطفين المصريين من الأقباط، جميعهم من أبناء محافظة المنيا، يعملون بمهن مرتبطة بقطاع التشييد والبناء، ينتمون لمركزي سمالوط ومطاي، أغلبهم من قرية «العور» التابعة لمركز سمالوط، وكان ما يسمى بالمكتب الإعلامي لـ«ولاية طرابلس التابعة لتنظيم داعش»، قد تبنى اختطافهم في يناير الماضى.