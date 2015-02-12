القنصلية العامة في سويسرا تُروّج لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري

قالت وزارة الخارجية، إن القنصلية العامة المصرية في جنيف تقوم بحملة للترويج لمشاركة الشركات والبنوك السويسرية في المؤتمر الاقتصادي، بعنوان «دعم وتنمية الاقتصاد المصري».

حيث قام القنصل العام، أحمد شاهين، بإجراء العديد من المقابلات والاتصالات مع ممثلي البنوك والمؤسسات والشركات السويسرية للتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة التي سيتم طرحها في المؤتمر الاقتصادي وأهمية مشاركة الشركات والمؤسسات السويسرية به.

وقال أحمد شاهين، في تصريحات صحفية، الخميس، إن هناك اهتماماً ملحوظاً لدى العديد من الشركات والبنوك السويسرية ورجال الأعمال المصريين المقيمين في جنيف بالمشاركة في المؤتمر، كما أعرب أحد البنوك السويسرية العالمية عن استعداده المشاركة في تسويق المشروعات الاستثمارية التي ستطرح في المؤتمر، بالإضافة لقيام غرفة جنيف للتجارة والصناعة بموافاة أعضائها البالغ عددهم نحو 3000 شركة سويسرية بكل البيانات والمعلومات الخاصة بالمؤتمر الاقتصادي.