«الخارجية» تناشد المصريين عدم حمل أي أدوية «مجدولة» عند السفر للسعودية

ناشد السفير عمرو معوض، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية للمصريين في الخارج، المواطنين المسافرين إلى المملكة العربية السعودية بعدم اصطحاب أي نوع من الأدوية المجدولة «الترامادول ومشتقاته- زانكس- ليبراكس- بروزلام»، وأي أدوية أخرى مدرجة ضمن جدول المخدرات.

وأهاب معوض، بالمواطنين الذين يعانون من أي أمراض تستلزم تناول هذه الأدوية، ضرورة عرض أنفسهم على طبيب مختص فور وصولهم للملكة وعدم جلب أي كميات يستخدمونها للعلاج، حتى وإن كان لديهم روشتات طبية بذلك من خارج المملكة، وكذا عدم اصطحاب أي أغراض دون معرفة محتواها.