أبوالسعود محمد يعلن الترشح لانتخابات الصحفيين

أعلن أبوالسعود محمد، رئيس قسم الأخبار بـ«المصري اليوم»، عزمه الترشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين «تحت السن»، في انتخابات التجديد النصفي، التي ستجرى في السادس من مارس المقبل.

وقال أبوالسعود، في بيان له، الخميس، إنه قرر خوض المعركة الانتخابية، بعد مشاورة عدد من أعضاء الجمعية العمومية، تحت شعار: «قوتنا في نقابتنا».

وأضاف: «نقابة الصحفيين أصبحت في مهب الريح، وإن لم نستطع إنقاذها فالخسارة ستكون فادحة على كل المستويات، سواء المستوى المهني أو الخدمي أو مستوى حرية الرأي والتعبير التي تتعرض يومياً لحرب شنعاء من جهات مختلفة».

وأشار إلى ضرورة العمل على التأكيد على وحدة النقابة، إلى جانب العمل بشكل سريع على إصدار قانون تداول المعلومات، على أن يحتوي على عقوبات واضحة وصريحة لمن يمتنع عن تقديم معلومات للصحفيين.

وأكد «أبوالسعود» أن برنامجه به العديد من الحلول لمشاكل النقابة الخدمية سواء على مستوى العلاج أو الإسكان أو النقل، مضيفا أنه «لا يُعقل مثلًا أن يكون للزراعيين مستشفى، وألا يكون للصحفيين مستشفى».