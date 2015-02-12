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وزير التموين يتفقد المجمعات الاستهلاكية بمصر القديمة والمنيل

  • مصر
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قام الدكتور خالد حنفي، وزير والتجارة الداخلية، مساء الخميس، بجولة في منطقتي القديمة والمنيل، تفقد خلالها عدة مجمعات استهلاكية وبقالة تموينية، واطمأن على توافر كل السلع الغذائية وغير الغذائية بالمجمعات، وبأسعار مخفضة، وبكميات كبيرة وبجودة عالية، وتوافر عدد كبير من السلع التموينية لدى البقالين التموينيين.

كما تفقد إدارات تموين مصر القديمة «1 و2 و3»، والتقى بالعديد من المواطنين للاطمئنان على متابعة منظومتي الخبز والسلع التموينية وتوفير الخبز لهم بكل سهولة، إلى جانب الحصول على السلع الغذائية المجانية من فارق نقاط الخبز وتحسن السلع التموينية وتنوعها على بطاقات التموين.

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