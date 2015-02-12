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قافلة دعوية للأزهر تجوب أسوان لمواجهة الإرهاب

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أوفد الدكتور محيي الدين عفيفي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، قافلة دعوية إلى أسوان، ودراو، وكومبو، وإدفو، الخميس، تستمر حتى 14 فبراير الجاري، وذلك في إطار تكثيف العمل الدعوي لمواجهة الإرهاب والتطرف ومعالجة القضايا المعاصرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث، في تصريحات صحفية، الخميس، إن قافلة الأزهر تضم عدداً من علماء الأزهر من جامعة الأزهر والوعاظ لأجل التواصل مع جميع أطياف الشعب المصري في أنحاء .

وأكد عفيفى أنه سيتم عقد عدة ندوات تتناول القضايا التي تشغل عقول الشباب لتحصينهم ضد أفكار الجماعات التكفيرية، وللإجابة عن أسئلة الناس وبيان المعالم الحقيقية للإسلام التي بينها النبى صلى الله عليه وسلم، ولأجل ترسيخ الأخلاق الإسلامية والقيم الإنسانية التي نحن بحاجة إليها في هذا الزمان.

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