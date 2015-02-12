محلب يغادر الإمارات بعد زيارة استمرت يومين

غادر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مساء الخميس، العاصمة الإماراتية أبوظبي، بعد زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة استغرقت يومين، شارك خلالها في القمة الحكومية الثالثة التي عقدت بدبي، حيث ألقى الكلمة الرئيسية بالجلسة الختامية للقمة، الأربعاء، بحضور ممثلي حكومات ٨٧ دولة.

والتقى محلب خلال الزيارة بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وعددًا من كبار المسؤولين، حيث تم بحث تطورات الأوضاع العربية والإقليمية، إلى جانب العلاقات الثنائية «المصرية- الإماراتية»، بالإضافة إلى سبل دعمها وتنميتها في مختلف المجالات.

كما التقى عددًا من رجال الأعمال والمستثمرين، ودعاهم للمشاركة في مؤتمر «مصر الاقتصادي» الشهر المقبل بشرم الشيخ، إلى جانب العمل على جذب المزيد من الاستثمارات.