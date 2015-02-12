«داعش» يعلن أسر وإعدام 21 مصريا قبطيا في ليبيا

أعلن تنظيم “داعش” الإرهابي، اليوم، تفاصيل العمليات التي شنَّها التنظيم مؤخرًا في مصر وليبيا، وقتل 21 شخصًا من الأقباط المصريين.

وقالت مجلة “دابق” التابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي، والناطقة باللغة الإنجليزية، التنظيم إن من سماهم “جنود ولاية طرابلس”: “أسروا وأعدموا 21 شخصًا من الأقباط المصريين”، وفق ما نقل موقع قناة “العربية” الإخباري.

وربط التنظيم بين العملية والتفجير الذي استهدف قبل 5 سنوات كنيسة “سيدة النجاة” في العاصمة العراقية بغداد، وأودى بحياة العشرات من مسيحيي العراق وقتها، قائلًا إن الهجوم كان “ثأرًا لكاميليا شحاتة ووفاء قسطنطين وأخوات أخريات عذبن داخل الكنيسة القبطية في مصر”، في إشارة إلى السيدتين المصريتين اللتين ثار جدل كبير في مصر حول أنباء غير مؤكدة عن اعتناقهما الإسلام، وتدخل الكنيسة وقتها.

ويبرر التنظيم استهدافه لمسيحيي العراق وقتها بأنه “كان بعيدًا عن مصر ما منعه من تنفيذ هجمات ضد الأقباط، غير أن تغلغله في ليبيا وسيناء حاليًا سهَّل عليه تنفيذ هجمات انتقامية ضد مسيحيي مصر”.

ولفتت المجلة إلى إن التنظيم كثَّف معاركه على جبهات سيناء أيضًا، حيث قالت إن عناصر جماعة “أنصار بيت المقدس” نفَّذوا عمليات انتشار واسعة في المنطقة، وشنوا هجمات متزامنة ضد الجيش المصري، في 3 مدن تابعة لسيناء، هي العريش والشيخ زويد ورفح، بواسطة 100 من المقاتلين المسلحين بأسلحة تتراوح بين الخفيفة والمتوسط والثقيلة، فضلاً عن استخدام المتفجرات وقذائف الهاون.

وتحدثت عن هجوم استهدف الكتيبة 101 في العريش بواسطة شاحنات تحمل أطنانًا من المواد المتفجرة، تبعه هجوم آخر بسيارتين مفخختين تم استخدامها لاستهداف المربع الأمني الذي يضم الإدارة الأمنية والأمن الوطني والاستخبارات وثكنات عسكرية، فضلاً عن هجوم نفَّذه استشهاديان مزودان بأسلحة خفيفة وأحزمة ناسفة.