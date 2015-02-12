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فى عرض مباشر من نيويورك .الأوبرا تقدم “لولانتا “و”قلعة ذو اللحية الزرقاء” .السبت

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فى عرض مباشر من نيويورك .الأوبرا تقدم “لولانتا “و”قلعة ذو اللحية الزرقاء” .السبت فى عرض مباشر من نيويورك .الأوبرا تقدم “لولانتا “و”قلعة ذو اللحية الزرقاء” .السبت

احتفالا بعيد الحب وفى اطار بروتوكول نقل العروض الحصرية والمباشرة من اوبرا المتروبوليتان ،تنقل دار الأوبرا عرضى ” لولانتا” للروسى تشايكوفسكى و”قلعة ذو اللحية الزرقاء” للمجرى بيلا بارتوك ،وذلك فى الثامنة مساء السبت 14 فبراير على المسرح الصغير .
> ويعد العملان من أهم وأشهر العروض الأوبرالية التي تناولت مشاعر الحب المتنوعة،و يقدم العملان باللغتان الروسية و المجرية ،ويصاحبهما ترجمة من اوبرا المتروبوليتان بالإنجليزية والألمانية والإسبانية.
> الجدير بالذكر ان الروسى تشايكوفسكى احد اعظم مؤلفى الموسيقى الكلاسيكية من العصر الرومانسى،,و وضع موسيقى العديد من الباليهات الشهيرة التى تعد علامات بارزة فى تاريخ الفنون الكلاسيكية ،ومنها بحيرة البجع وكسارة البندق، كما كتب مجموعة من الاوبرات الناجحه الى جانب مؤلفات متعددة فى مختلف القوالب الكلاسيكية .
> اما بيلا بارتوك يُعتبر من أهم المؤلفين الموسيقيين في القرن العشرين،و تعلم العزف على آلة البيانو فى صغره ،ووضع الكثير من المؤلفات التى تنوعت بين السيمفونيات والسوناتا والكونشيرتو ، كما كانت بصمته الحقيقية في تقديم الموسيقى الشعبية المجرية ، وقدم أحد أهم أعماله قلعة ذو اللحية الزرقاء عام 1911،ثم رحل الى أمريكا مكرهاً ،وخلال إقامته في نيويورك أكمل دراسته عن الموسيقى الشعبية ،و توفى عام 1945 في نيويورك إلى أن نُقل جثمانه إلى بودابست عام 1988 .

 

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