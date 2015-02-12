«الجعفري»: العراق لم يطلب تدخلا أجنبيا على الأرض

قال وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، الخميس، إن بلاده لم تطلب من حلفائها تدخلا دوليا على الأرض، في ما يشكل دعما لتصريحات الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الذي يسعى إلى موافقة الكونجرس على الحرب ضد «داعش».

وطلب أوباما، الأربعاء، من الكونجرس دعم الحرب ضد تنظيم «داعش» لثلاثة أعوام، واعدا بألا ترسل الولايات المتحدة جنودها للقتال في إطار عملية برية واسعة النطاق.

>وأطلق الرئيس الأمريكي حملة سياسية لإقناع النواب، الذين يترددون في دعم استراتيجيته لإلحاق الهزيمة بالجهاديين.

>ويأمل أوباما بأن يتمكن من إشراك القوات الخاصة، لكنه يريد طمأنة الأمريكيين إلى عدم خوض أي «تدخل بري جديد واسع النطاق في الشرق الأوسط»، مبعدا بذلك شبح حرب جديدة في العراق بعد تلك التي أسفرت عن مقتل نحو 4500 جندي أميركي بين 2003 و2011.

>وقال الجعفري في سيدني إن العراق «لم يطلب أبدا أي قوات أجنبية».