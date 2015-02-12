أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«الجعفري»: العراق لم يطلب تدخلا أجنبيا على الأرض

Google+ Print

قال وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، الخميس، إن بلاده لم تطلب من حلفائها تدخلا دوليا على الأرض، في ما يشكل دعما لتصريحات الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الذي يسعى إلى موافقة الكونجرس على الحرب ضد «داعش».

وطلب أوباما، الأربعاء، من الكونجرس دعم الحرب ضد تنظيم «داعش» لثلاثة أعوام، واعدا بألا ترسل الولايات المتحدة جنودها للقتال في إطار عملية برية واسعة النطاق.
>وأطلق الرئيس الأمريكي حملة سياسية لإقناع النواب، الذين يترددون في دعم استراتيجيته لإلحاق الهزيمة بالجهاديين.
>ويأمل أوباما بأن يتمكن من إشراك القوات الخاصة، لكنه يريد طمأنة الأمريكيين إلى عدم خوض أي «تدخل بري جديد واسع النطاق في الشرق الأوسط»، مبعدا بذلك شبح حرب جديدة في العراق بعد تلك التي أسفرت عن مقتل نحو 4500 جندي أميركي بين 2003 و2011.
>وقال الجعفري في سيدني إن العراق «لم يطلب أبدا أي قوات أجنبية».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية