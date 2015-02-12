4 قتلى في تحطم طائرة صغيرة قرب ميامي

قتل 4 أشخاص، الأربعاء، في تحطم طائرة كانت تحاول العودة إلى المطار الذي أقلعت منه في ميامي بفلوريدا، جنوب شرقي الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقال متحدث باسم المطار هو جريغ شين للصحفيين، إن قائد الطائرة وهي من طراز بيتشكرافت 1900، وبعيد إقلاعها من مطار ميامي بدأ بالعودة إلى المدينة.

>وأضاف لموقع صحيفة «ميامي هيرالد»، إن الأشخاص الذين كانوا في الطائرة «لقوا حتفهم».

وتحطمت الطائرة التي تعمل بمحركين والتي كانت متجهة إلى جزر توركس وكايكس، في المحيط الأطلسي، في منطقة قريبة من المطار وغير مأهولة بشكل كامل.

واصطدمت الطائرة خلال سقوطها بعمود كهرباء، ما أدى إلى اشتعال حريق تمت السيطرة عليه.