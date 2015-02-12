تعرّفي على "الإتيكيت" الخاص بالثنائي

الزواج هو بداية لحياة مشتركة، لذا يجب أن يندرج التعامل بين الشريكين ضمن قواعد "الإتيكيت" المحدّدة لكيفية التعاطي بين الثنائي، في إطار اللياقة والاحترام.

خبيرة "الإتيكيت" السيّدة نادين ضاهر تقدّم أبرز النصائح، التي يجب مراعاتها عند التعامل مع الشريك، بغية إنجاح العلاقة:

- احرصي على مراعاة خصوصيّة الطرف الآخر.

- تجنّبي إهمال مظهرك، بل يجب الحفاظ على صورة جميلة وجذابة في عينيّ الشريك.

- لا تغفلي عن استعمال عبارتي "لو سمحت" و"شكراً" عند الطلب، سواء مع الأولاد أو الزوج أو الأهل. وعند الاتصال بزوجك عبر الهاتف، عليك الاستفسار إذا كان مشغولاً قبل البدء بالكلام، خصوصاً إذا كان في مكان عمل.

- انتبهي للأمور التي يحبها الشريك، وتفادي تلك التي لا يحبّذها، كالصوت العالي مثلاً أو النبرة أو صوت التلفاز وغيرها ممّا يمكن أن يسبّب إزعاجاً له.

- انتبهي إلى الروائح التي يتحسّس منها الشريك، سواء رائحة الجسد أو العطر.

- اهتمي بالأشخاص الذين يحبهم الشريك، مثلاً أفراد عائلته، مع الامتناع عن توجيه الملاحظات الجارحة أو الانتقاد بحق هؤلاء.

- تفادي التعليق على الشريك أمام الآخرين مع تجنب التحدث عن الأمور الحميمية.

- امتنعي عن التواصل مع العالم الخارجي، إذا تواجدت مع الشريك في مكان خاص.

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