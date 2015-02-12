الطلاء أم ورق الجدران لغرف منزلك؟

بين الطلاء وورق الجدران: أيهما تختارين لغرف منزلك؟

تتمحور نقطة الارتكاز في معظم التصميمات حول الابتكار والإبداع في إبراز جمال الغرفة وإخفاء عيوبها، ما يبرز دور الطلاء أو ورق الجدران، بحيث يقود حسن اختيار لون كلّ منهما والتصميم الجذاب له إلى جعل الغرفة الضيقة تبدو فسيحة، أو الإيحاء بعلو السقف المنخفض أو العكس...

مهندسة الديكور أريج صدقة عطار، تطلع قارئات "سيدتي نت" على أبرز النقاط المساعدة في الاختيار، في هذا المجال:

1. ورق الجدران

يعتبر ورق الجدران من المواد الشائعة الاستخدام في الآونة الأخيرة، لأنّه يمتاز بسرعة التركيب وتنوّع التصميم ويوفّر الجهد، إذ إنّه يعطي تناغماً وروحاً إبداعيّة للمكان، علماً أن اختيار ورق الجدران بلون خلفيّة فاتح يجعل الغرفة تبدو أكبر، كما أنّ استخدام ورق جدران ذي نقوش صغيرة يعطي انطباعاً بالاتساع، فيما ذلك المحمّل بخطوط رأسيّة يوحي بعلو السقف.

عوائق...

- ان وجود طبقة من الطلاء البارز (طلاء الرش) على الجدران تحتم تقشير هذه الأخيرة، وصنفرتها، ومعجنتها، قبل تركيب ورق الجدران عليها.

- ان تعرّض الجدران لأشعة الشمس المباشرة والحرارة الشديدة، كما هي حال حوائط المدخل الخارجي للمنزل أو تلك المقابلة لنافذة ضخمة، يتسبّب في بهتان ألوان ورق الجدران، كما تشققه وتلفه.

_ ان الجدران المعرّضة للرطوبة الشديدة باستمرار، كما هي حال دورات الماء أو "الشاليهات" البحرية مشرّعة النوافذ والأبواب باستمرار، تحول دون الحفاظ على رونق ورق الجدران، من جرّاء كمّ الهواء الرطب.

- ان الجدران المرتفعة في أماكن معرّضة لدرجة حرارة مرتفعة، كما هي حال حوائط المطبخ، وخصوصاً تلك المجاورة لفرن الغاز، تتلف ورق الجدران وتشقّقه، وتجعله غير آمن لأنّه سريع الاشتعال!

2. طلاء الجدران

أما بالنسبة للطلاء، وبعد ما وصل إليه من تطور وتعدد في خاماته، وألوانه، فأصبح خيار الكثيرين، الذين يفضلونه لطول عمره الإفتراضي، بدون أن يطرأ عليه أي تغيير أو تلف، بالإضافة إلى تكلفته الماديّة الأقل مقارنة بورق الجدران.

لكن، في بعض المواضع والظروف يكون اختيار الطلاء غير موفق أو غير متاح، وفق الآتي:

- إن عازك الوقت في تنفيذ تصميم منزلك، فالقرار الصائب حينها اختيار ورق الجدران.

- إن رائحة الطلاء النفاذة في أثناء تطبيقه، واستمرارها بعد الفراغ منه بأيام عدة تجعله غير مقبول ممّن يعانون من حساسيّة الصدر.

- إن اختيار لون صعب إيجاده بالطلاء نظراً إلى الالتزام بدرجة معيّنة تناسب الأثاث، يجعل اللجوء إلى ورق الجدران أفضل، وذلك لاختصار الوقت وضمان النتيجة المرجوة.

- إن وجدت زاوية مهملة أو جداراً وتريدين الإيحاء باتساع المكان، يستحسن اختيار ورق الجدران ثلاثي الأبعاد، بعكس الرسم على الجدران، الذي يتطلّب وقتاً ومجهوداً وتكلفة عالية...

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