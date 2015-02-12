ريال مدريد واختبار ثقة في البرنابيو أمام ديبورتيفو

مدريد، (إفي): بعد هزيمته الثقيلة أمام أتلتيكو مدريد في الجولة الماضية، يخضع ريال مدريد في الجولة الـ23 من الدوري الإسباني لكرة القدم لاختبار ثقة، حينما يستضيف بعد غد السبت ديبورتيفو لا كورونيا في "سانتياجو برنابيو" حيث سيسعى للحفاظ على الصدارة.

وسيفتقد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لجهود لوكا مودريتش وبيبي وجيمس رودريجيز وسرخيو راموس وسامي خضيرة وخابيير هرنانديز "تشيتشاريتو" للإصابة، ولكن هذه الغيابات لن تكون عذرا بعد الخسارة بأربعة أهداف دون رد في ملعب فيسنتي كالديرون السبت الماضي والتي جمدت رصيد الميرينجي عند 54 نقطة.

ومن جانبه، يخوض فيكتور فرنانديز، مدرب ديبورتيفو، صاحب المركز الـ11 بـ22 نقطة، المباراة بهدوء أكثر رغم غياب بابلو إنسوا للإيقاف وإلدر بوشتيجا ولويس فارينيا للإصابة.

أما برشلونة الوصيف بفارق نقطة عن الريال فيستقبل الأحد ليفانتي.

وأمام صاحب المركز الثالث من القاع بـ19 نقطة، لن يواجه برشلونة مشكلة رغم غياب داني ألفيش للإيقاف.

ومن سيواجه مشكلة فعلا هو أتلتيكو، الثالث في ترتيب الدوري بـ50 نقطة، الذي يحل الأحد ضيفا على سيلتا فيجو، صاحب المركز العاشر بـ25 نقطة.

فأتلتيكو المنتشي بالفوز على الريال يخوض اللقاء بدون أردا توران وكوكي ريسوريكسيون وراؤول جارثيا، فيما سيغامر دييجو جودين باللعب مرتديا قناعا لإصابته في الأنف.

ويستقبل فالنسيا، صاحب المركز الرابع بـ44 نقطة الأحد خيتافي الذي يحل في المرتبة الـ14 بـ23 نقطة.

ويخوض فالنسيا اللقاء بعد فوزه في الجولة السابقة على إسبانيول بهدفين لواحد وبغياب أندريه جوميس وباكو ألكاسير فيما تعد مشاركة سفيان فيغولي محل شك.

أما خيتافي بقيادة كيكي فلوريس وبعد فوزه الهام على إشبيلية الجولة الماضية (2-1) فيغيب عنه بابا دياوارا.

وبعد هزيمته أمام خيتافي، يستقبل إشبيلية صاحب المركز الخامس بـ42 نقطة، السبت قرطبة قبل الأخير بـ18 نقطة.

ويسعى إشبيلية، الذي سيغيب عن اللقاء سبعة لاعبين من صفوفه، لاحتلال مركز يضمن له التأهل لدوري أبطال أوروبا، فيما يفتقد الضيوف في المباراة لجهود فاوستو روسي ولوسو ديلجادو وفيدل تشاباس.

ويستقبل رايو فايكانو، صاحب المركز الـ15 بـ23 نقطة، الأحد فياريال السادس بـ41 نقطة.

ويستعيد فريق باكو خيميز في اللقاء عبد الله با في حين يفتقد لجهود راؤول باينا، فيما يغيب برونو سوريانو لاعب فياريال عن الملاعب لشهرين لإصابته بكسر في الساق خلال مباراة أمس أمام برشلونة.

وبعد سقوطه أمام ليفانتي بأربعة أهداف لواحد في الجولة الماضية، يستقبل مالاجا السابع بـ35 نقطة السبت إسبانيول التاسع بـ26 نقطة.

أما غرناطة، فليس أمامه من خيار سوى الفوز على ضيفه أثلتيك بلباو السبت للابتعاد عن مؤخرة الترتيب التي يحل فيها بـ18 نقطة، بينما يحتل الضيوف المركز الـ13 بـ23 نقطة.

وكذلك يسعى إلتشي، الرابع من القاع بـ20 نقطة للابتعاد عن المراكز الأخيرة حينما يحل ضيفا على إيبار الثامن بـ27 نقطة الاثنين في ختام الجولة.

وتنطلق الجولة غدا الجمعة حيث يستضيف ألميريا، صاحب المركز الـ16 بـ22 نقطة، ريال سوسييداد الـ12 بـ23 نقطة.