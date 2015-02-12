4 أسباب جعلت الدوري الإنجليزي أغلى من الإسباني

استشعر جمهور كرة القدم في إسبانيا وعشاق الليجا غيرة شديدة بعد بيع حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي لصالح شبكة (سكاي سبورتس) ومحطة (بي تي سبورت) بعقد قياسي مقابل 7 مليارات يورو لمدة 3 أعوام، لتصبح البطولة الأعلى قيمة في التاريخ.

ويشكل العقد الجديد للدوري الإنجليزي زيادة هائلة بنسبة 77% عن العقد الحالي، مما يجعله متفوقا على دوري البيسبول الأمريكي الأعلى قيمة مادية على مستوى جميع الرياضات، بينما تقدر قيمة بيع حقوق الليجا الإسبانية بـ800 مليون يورو.

وبموجب هذا العقد فإن متذيل الدوري الإنجليزي سيجني عائدات بث تفوق ما يحصل عليه ريال مدريد أو برشلونة في إسبانيا.

كما لا توجد فوارق ضخمة بين ما يحصل عليه الأخير والأول في جدول الدوري الإنجليزي، لذا من الصعب توقع نتائج مبارياته المثيرة، على عكس الفجوة الهائلة التي تفصل الريال والبارسا ومن خلفهما، ما يجعل المفاجآت في النتائج نادرة.

واعترف خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني بأن الأندية تفقد عشرات الملايين من الأموال بسبب تأخر التصديق على ميثاق ينظم بيع حقوق البث التلفزيوني بشكل عادل، في الوقت الذي أمّن فيه الإنجليز بيع الحقوق حتى عام 2019.

وحددت صحيفة (الكونفيدنسيال) الإسبانية بعض أسباب تفوق الدوري الإنجليزي على نظيره الإسباني:

1- التوازن بين مشاهدي التلفزيون وحضور المدرجات:

لم تغفل بطولة الدوري الإنجليزي أهمية امتلاء المدرجات بالمشجعين بالتزامن مع نسب المشاهدة التلفزيونية المرتفعة، وذلك بتطبيق سياسة لخفض أسعار التذاكر، رغم أنها تظل باهظة الثمن.

ورغم العقد القياسي الجديد، سيتمسك الدوري الإنجليزي بعدم بث جميع المباريات من أجل تشجيع الجماهير على الحضور للملاعب، بالتزامن مع تحسين جودة نقل المباريات المذاعة باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية.

2- القوة الاقتصادية وعدالة التوزيع:

يفخر المدير التنفيذي للدوري الإنجليزي، ريتشارد سكودامور، بأن نادي بيرنلي، صاحب التصنيف قبل الأخير، يملك قوة اقتصادية تفوق أياكس أمستردام بطل هولندا على سبيل المثال، مفتخرا بتضائل الفجوة بين كبار وصغار الدوري الإنجليزي مما يزيد من ندية وإثارة البطولة.

وفي الوقت الذي تتقارب فيه أحجام ميزانيات الأندية الإنجليزية، تتضح هوة ضخمة بين كبيري إسبانيا، ريال مدريد وبرشلونة اللذين تقترب ميزانيتهما من 150 مليون يورو، وبين المتذيل ألميريا الذي تبلغ ميزانيته 18 مليون يورو، هذا بغض النظر عن الأفضلية الاقتصادية لبريطانيا مقابل إسبانيا التي تعيش أزمة حادة.

أقل فرق الدوري الإنجليزي ربحا لحقوق البث الموسم الماضي هو كارديف سيتي الويلزي بقيمة 75 مليون يورو، وهو ما يجعله متفوقا على ثالث ترتيب الدوري وحامل اللقب، حيث يحصل أتليتكو مدريد على 42 مليون، وفالنسيا على 48 مليون، وسيفيليا على 32 مليون.

3- مواعيد مباريات تناسب السوق العالمي:

يتمسك الدوري الإنجليزي ببث مبارياته في وقت الظهيرة تلبية لرغبات متابعيه في جميع أنحاء العالم، وخاصة في آسيا، فضلا عن إفساح المجال لمتابعة مباريات الهواة والدرجات الأدنى التي تقام ليلا.

4- الاهتمام بأكاديميات الشباب:

توزع حقوق البث التلفزيوني في إنجلترا كالآتي: 50% مقسمة بين الأندية بنسب عادلة، 25% حسب الاستحقاقات الرياضية، و25% مخصصة للاهتمام بالمنشآت والأكاديميات الرياضية لإنتاج أجيال جديدة من الموهوبين، وهو ما لا يحدث في إسبانيا بالقدر الكاف.