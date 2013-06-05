مُشغل الاتصالات الثابتة في مصر يطالب شركة محمول بـ42.8 مليون دولار

مسؤول: الشركة المصرية للاتصالات تقدمت بشكوى للجهاز حول مستحقات لها عن الترابط مع شركة "اتصالات مصر

كتب : الأناضول الأربعاء 05-06-2013 17:30

قال مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية اليوم، إن الشركة المصرية للاتصالات، مشغل خدمات الهاتف الثابت في مصر، تقدمت بشكوى إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لعدم سداد شركة "اتصالات مصر" للهاتف المحمول مستحقات تصل إلى 300 مليون جنيه (42.8 مليون دولار).

وقال المسؤول، إن المصرية للاتصالات، قالت إن هذه المستحقات تتعلق بمعاملات مالية خاصة بالتراسل بين شبكتها وشركة المحمول.

والمصرية للاتصالات، مملوكة للحكومة المصرية بنسبة 80%، والحصة الباقية مطروحة في البورصة المصرية.

وقال المسؤول في وزارة الاتصالات، إن شركة المحمول رفضت أيضا توقيع اتفاقية للترابط بين الشركتين، لتحديد مستحقات كل طرف لدي الآخر.

وتعمل شركة اتصالات مصر بالسوق منذ عام ٢٠٠٦، وتستحوذ "اتصالات الإمارات" على الحصة الحاكمة بها، في حين تساهم الهيئة القومية للبريد الحكومية بنحو ٢٠٪ من أسهم الشركة في مصر.

وقال المسؤول في وزارة الاتصالات، إن مشغل الهواتف الثابتة لوح بإيقاف خدمات التراسل مع شركة المحمول.

لكن عمرو بدوي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات، قال: "ليس من حق أي شركة قطع التراسل مع كيانات أخرى بالسوق".

وأضاف بدوي، أنه من حق الشركة المصرية للاتصالات اللجوء، إلى الجهاز بشكل رسمي لفض المنازعات مع الشركات الأخرى، لكن "ليس من حقها قطع التراسل خاصة عندما تكون مقدمة خدمات وحيدة".

والمصرية للاتصالات، هي المشغل الوحيد لخدمات الاتصالات الثابتة في مصر، فيما تسعي للحصول على ترخيص لخدمات الاتصالات المتكاملة، يسمح لها بتقديم خدمات الهاتف المحمول.

وقال رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، إنه فى حال تعنت شركات المحمول فى حل مشاكلها العالقة مع المصرية للاتصالات، سيتدخل الجهاز بقرارات حازمة تنهي الخلاف.

وسبق أن دخلت الشركة المصرية للاتصالات، في نزاع مع شركتي "موبينيل" و"فودافون مصر" للهاتف المحمول حول اتفاقات للترابط بينهم.

وكان تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات صدر مؤخرا، قال إن مستحقات الشركة المصرية للاتصالات، لدى كل من "فودافون" و"موبينيل"، بلغت نحو 8.8 مليار جنيه.