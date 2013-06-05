أخبار عاجلة

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام -
فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. علوم و تكنولوجيا
  4. DMC

مُشغل الاتصالات الثابتة في مصر يطالب شركة محمول بـ42.8 مليون دولار

Google+ Print
مُشغل الاتصالات الثابتة في مصر يطالب شركة محمول بـ42.8 مليون دولار مُشغل الاتصالات الثابتة في مصر يطالب شركة محمول بـ42.8 مليون دولار
مسؤول: الشركة المصرية للاتصالات تقدمت بشكوى للجهاز حول مستحقات لها عن الترابط مع شركة "اتصالات "

كتب : الأناضول الأربعاء 05-06-2013 17:30

قال مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية اليوم، إن الشركة المصرية للاتصالات، مشغل خدمات الهاتف الثابت في مصر، تقدمت بشكوى إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لعدم سداد شركة "اتصالات مصر" للهاتف المحمول مستحقات تصل إلى 300 مليون جنيه (42.8 مليون دولار).

وقال المسؤول، إن المصرية للاتصالات، قالت إن هذه المستحقات تتعلق بمعاملات مالية خاصة بالتراسل بين شبكتها وشركة المحمول.

والمصرية للاتصالات، مملوكة للحكومة المصرية بنسبة 80%، والحصة الباقية مطروحة في البورصة المصرية.

وقال المسؤول في وزارة الاتصالات، إن شركة المحمول رفضت أيضا توقيع اتفاقية للترابط بين الشركتين، لتحديد مستحقات كل طرف لدي الآخر.

وتعمل شركة اتصالات مصر بالسوق منذ عام ٢٠٠٦، وتستحوذ "اتصالات الإمارات" على الحصة الحاكمة بها، في حين تساهم الهيئة القومية للبريد الحكومية بنحو ٢٠٪ من أسهم الشركة في مصر.

وقال المسؤول في وزارة الاتصالات، إن مشغل الهواتف الثابتة لوح بإيقاف خدمات التراسل مع شركة المحمول.

لكن عمرو بدوي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات، قال: "ليس من حق أي شركة قطع التراسل مع كيانات أخرى بالسوق".

وأضاف بدوي، أنه من حق الشركة المصرية للاتصالات اللجوء، إلى الجهاز بشكل رسمي لفض المنازعات مع الشركات الأخرى، لكن "ليس من حقها قطع التراسل خاصة عندما تكون مقدمة خدمات وحيدة".

والمصرية للاتصالات، هي المشغل الوحيد لخدمات الاتصالات الثابتة في مصر، فيما تسعي للحصول على ترخيص لخدمات الاتصالات المتكاملة، يسمح لها بتقديم خدمات الهاتف المحمول.

وقال رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، إنه فى حال تعنت شركات المحمول فى حل مشاكلها العالقة مع المصرية للاتصالات، سيتدخل الجهاز بقرارات حازمة تنهي الخلاف.

وسبق أن دخلت الشركة المصرية للاتصالات، في نزاع مع شركتي "موبينيل" و"فودافون مصر" للهاتف المحمول حول اتفاقات للترابط بينهم.

وكان تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات صدر مؤخرا، قال إن مستحقات الشركة المصرية للاتصالات، لدى كل من "فودافون" و"موبينيل"، بلغت نحو 8.8 مليار جنيه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي