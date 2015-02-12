صحيفة: ريال مدريد يرغب في التعاقد مع البرازيلي دانيلو

مدريد،(إفي): كشفت تقارير إخبارية اليوم الخميس أن نادي ريال مدريد الإسباني يرغب في التعاقد مع البرازيلي دانيلو لويز دا سيلفا، الظهير الأيمن لبورتو البرتغالي.

وأشارت صحيفة (ماركا) الإسباني على موقعها الإلكتروني اليوم إلى أن الريال أرسل مندوبا عنه إلى مدينة بورتو البرتغالية لكي يقوم بمتابعة لعب دانيلو بشكل مباشر.

ويرتبط دانيلو بعقد مع بورتو حتى عام 2016 ويحاول مجلس إدارة النادي بذل كل ما هو ممكن لكي يتم تجديد تعاقده، ولكن دانيلو قرر عدم القيام بهذا الأمر نظرا لرغبته في الانتقال إلى ناد آخر.

وأضافت (ماركا) أن التعاقد مع دانيلو لن يمثل صفقة باهظة الثمن للريال فربما يجاوز التعاقد معه 20 مليون يورو ولكن عدم تجديد اللاعب لتعاقده مع بورتو يعد عاملا إيجابيا للنادي الملكي الإسباني.

ويقضي دانيلو (23 عاما)، موسمه الرابع في بورتو وهناك عدة أندية كبرى ترغب في الحصول على خدماته، من بينها برشلونة الذي كان يفكر في جعله يحل محل داني ألفيش الذي سينتهي تعاقده مع الفريق الصيف المقبل.

ولكن حظر التعاقدات الجديدة المفروض على النادي الكتالوني حتى يناير 2016 ، لن يجعل البرسا قادرا على المنافسة للحصول على خدماته.

وخاض دانيلو خلال الموسم الحالي 28 مباراة لعب فيها كلها كأساسي.