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تمديد عقد ديشامب مع فرنسا حتى مونديال 2018

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تمديد عقد ديشامب مع فرنسا حتى مونديال 2018 تمديد عقد ديشامب مع فرنسا حتى مونديال 2018

(إفي): أكد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو جريت يوم الخميس تمديد عقد مدرب ، ديدييه ديشامب، الذي كان من المقرر أن ينتهي بعد كأس الأمم الأوروبية 2016 بفرنسا، حتى مونديال 2018 في روسيا.

وقال لو جريت "كان من الضروري تحقيق الاستقرار. ديدييه ديشامب سيبقى في منصبه حتى كأس العالم في روسيا"، مشيرا إلى أن المدرب يحظى بثقة كرة القدم الفرنسية، واصفا الرغبة في استمراره في قيادة الديوك بـ"المتبادلة".

وكان تجديد عقد ديشامب أمرا متوقعا منذ أن نشرت صحيفة (ليكيب) في أغسطس الماضي تصريحات له قال فيها إنه "سعيد للغاية" في موقعه.

وقال ديشامب "هذه الحياة تلائمني وعلاقتي رائعة مع الرئيس".

وبحسب الاتحاد الفرنسي، سيزيد راتب ديشامب الذي يبلغ حاليا نحو 100 ألف يورو شهريا، بشكل طفيف، دون أن يحدد مقدار الزيادة.

وكان لو جريت قد أعلن في نوفمبر 2013 عن أول تجديد لعقد المدرب بعد أن تأهل لمونديال البرازيل 2014 بالفوز على أوكرانيا بثلاثية نظيفة في ملحق التصفيات الأوروبية.

وتولى ديشامب، أسطورة كرة القدم الفرنسية وقائد المنتخب الفائز بمونديال 1998 وكأس الأمم الأوروبية 2000 ، تدريب المنتخب في يوليو 2012 خلفا للوران بلان مدرب باريس سان جيرمان حاليا.

وقبل توليه المنتخب حقق ديشامب مع مارسيليا ستة ألقاب في ثلاثة أعوام بينها الدوري الفرنسي عام 2010.

ومنذ توليه قيادة المنتخب كون ديشامب فريقا جديدا يبرز فيه الثلاثي بول بوجبا، لاعب يوفنتوس وأنطوان جريزمان، لاعب أتليتكو مدريد ورافائيل فاران لاعب ريال مدريد، فضلا عن زميل الآخير في الملكي كريم بنزيمة.

وحقق منتخب ديشامب انتصارات هامة مثل الفوز على إيطاليا (2-1) في 2012 وهولندا (2-0) في مارس 2014 وإسبانيا (1-0) في سبتمبر 2014 والبرتغال (2-1) في أكتوبر 2014.

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