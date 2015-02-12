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دراسة إنشاء نفق للمشاة يربط حي فيصل وعتاقة بالسويس

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دراسة إنشاء نفق للمشاة يربط حي فيصل وعتاقة بالسويس دراسة إنشاء نفق للمشاة يربط حي فيصل وعتاقة بالسويس

اللواء العربي السروي

عقد اللواء العربي السروي، محافظ السويس، اجتماعا لبحث انشاء نفق مشاة يربط حي فيصل بحي عتاقة لخدمة المنطقة ولتلافي الحوادث والتسهيل على المواطنين عبور الطريق الرئيسي – السويس بسهولة وأمان.

وأكد المحافظ على المسئولين عن الطرق بضرورة مراعاة كبار السن والمعاقين اثناء تخطيط انشاء النفق ومراجعة المحاور المرورية بالمنطقة وتعديل مسارات بعض خطوط الميكروباصات المجاورة.

وأكد المحافظ على الري والطرق بمراعاة مخرات السيول وأيضا كابلات الكهرباء والصرف الصحي وباقي المرافق الموجودة بنطاق حي فيصل وحي عتاقة في المكان المحدد لاقامة النفق.

وكلف المحافظ السكرتير العام بتشكيل لجنة لدراسة الرسومات والدراسة الأولية لإنشاء النفق وعمل تقرير بها بحضور جميع الجهات المعنية بذلك وكيفية ومواعيد التنفيذ والجهات المنفذة لذلك.

حضر اللقاء سعيد الليبيدي رئيس حي عتاقة والعقيد محمد دفراوي مدير المرور ومديري التخطيط العمراني والطرق والنقل وهيئة الطرق والكباري وحي فيصل.

وفي اجتماع آخر برئاسة المهندس محمد مرسي السكرتير العام للمحافظة مع الجهات المعنية تم استعراض الرسم الكروكي لنفق المشاة وموقعه والابعاد والعمق المقترح لحين عمل دراسة فعلية علي أرض الواقع .

وطالب السكرتير العام جميع الجهات بتجميع كافة البيانات والملاحظات عن المنطقة من خلال المسئولين عن جميع المرافق بحي فيصل وحي عتاقة واخطار الهيئة العامة للطرق والكباري لوضعها في الاعتبار عند التنفيذ الفعلي للنفق .

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