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بالصور.. أهالي إسنا يستقبلون محافظ الأقصر الجديد بزفة

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جانب من الجولة

جانب من الجولة

استقبل أهالي قرية أصفون بمركز اسنا جنوب الأقصر، الدكتور محمد بدر، محافظ الاقليم، بمظاهرة تأييد ودعم لما أسموه حرصه واهتمامه بمشكلات المواطنين، حيث حرص “بدر” علي الاستماع جيدا والانصات لمشكلات المواطنين في القرية.

وبدأ المحافظ بتفقد الوحدة الصحية بالقرية بعدما اشتكي المواطنين بالقرية من سوء الخدمة الصحية المقدمه منها، ووعد المحافظ أهالي القرية بتحسين مستوي الوحدة الصحية لتقدم خدمات مناسبة لأهالي القرية.

واشتكي اهالي القرية من عدم استطاعتهم الحصول علي رغيف الخبز في ظل وجود مخبز بلدي بالقرية، موضحين ان المخبز ينتج الخبز ليلا وفي الصباح لا يجدون خبزا بالمخبز، وعلي الفور طالب المحافظ، سكرتير مجلس مدينة اسنا ببحث هذه المشكلة فورا ورفع مذكرة بها لمكتب المحافظ.

وتفقد المحافظ شوارع القرية واستمع للمواطنين ومشكلاتهم، وفي نهاية الجولة ناشد الأهالي محافظ الأقصر الاهتمام بقري مركز اسنا موضحين انهم كانوا مهمشين ومعدمين خلال الفترة السابقة.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

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