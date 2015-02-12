رسميا - اتحاد الكرة يخاطب الداخلية لاستئناف الدوري

أرسل اتحاد كرة القدم المصري خطابا رسميا لوزارة الداخلية يطلب فيه استنئاف مسابقة الدوري الممتاز في الأيام المقبلة.

وشرح اتحاد الكرة تصوراته بشأن كيفية استكمال بطولة الدوري الحالية.

وكانت بطولة الدوري قد توقفت بعد سقوط 22 مشجعا زملكاويا قبل مباراة الزمالك وإنبي بملعب الدفاع الجوري الأحد الماضي.

وبحسب تصورات اتحاد الكرة، فإنه ينوي ضغط المباريات بحيث تقام الجولة الواحدة خلال 48 ساعة، إذ طالب في الخطاب عودة النشاط قبل نهاية فبراير الجاري، مع عدم حضور الجمهور للمباريات.

كما قرر الاتحاد عدم حضور الصحفيين إلا بعد موافقة رسمية من قبل رابطة النقاد الرياضيين.