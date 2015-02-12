اتحاد الكرة: لا بديل عن الداخلية في تأمين المباريات

فسر محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة صعوبة الاعتماد على شركات أمن بدلا من الداخلية لتأمين مباريات الدوري مؤكدا أنه وضع فكرة جديدة لكيفية عودة الشرطة لملاعب الكرة.

وكان 22 مشجعا على الأقل قد سقطوا ضحايا لكارثة الدفاع الجوي قبل انطلاق مباراة الزمالك وإنبي يوم الأحد الماضي.

وقال الشامي لـFilGoal.com "أرفض وجود شركات أمن بدلا من الداخلية لافتقارهم القدرة على تأمين المباريات وسيفشلوا بشكل أكبر".

وأضاف "بالنسبة لأمن النوادي قدراته كلها في تنظيم المباراة داخليا لكنه لا يستطيع تأمين المباريات، أندية مصر كلها لا تستطيع فعل ذلك".

وعن مقترحاته قال الشامي "أقترح إنشاء إدارة منفصلة عن الشرطة لكنها تابعة للداخلية مهمتها إدارة المباريات ولديها عقلية تتناسب مع الوسط الرياضي وتنتمي للمنظومة الرياضية أكثر من الأمنية".

وأردف "ويتم فيها فتح باب التطوع من خلال دخول أكاديمية الشرطة وسنقوم بتمويل هذا المشروع بالاشتراك مع الأندية".