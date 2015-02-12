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النيابة الإدارية تطالب السيسي بعدم إصدار قانون الخدمة العامة «يفتح مرتعا للفساد وغير دستوري»

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النيابة الإدارية تطالب السيسي بعدم إصدار قانون الخدمة العامة «يفتح مرتعا للفساد وغير دستوري» النيابة الإدارية تطالب السيسي بعدم إصدار قانون الخدمة العامة «يفتح مرتعا للفساد وغير دستوري»

قال المستشار عبدالله قنديل رئيس نادى مستشارى النيابة الإدارية خلال مؤتمر صحفي بمقر النادي للتعليق على مشروع  قانون الخدمة المدنية أن مشروع القانون  جاء مخيبا للآمال بسبب العوار الذى لحق به ، وناشد قنديل رئيس الجمهورية وإبراهيم محلب رئيس الوزراء بوقف إصدار هذا القانون.

وأضاف قنديل أن مشروع القانون يهدر أهداف ثورتي 25يناير و30 يونيو واللتان قامتا للتخلص من الفساد المالي والإداري بالدولة و أنه  يحجب كثيرا من الجرائم عن إختصاص النيابة الإدارية لأن واضعوه تناسوا الجرائم التأدبية ذات الخطورة الشديدة وهو ما يفتح مرتعا خصبا للفساد.

وكشف قنديل عن أن مشروع القانون يقيد دور النيابة الإدارية في التحقيق مع الوظائف العليا مطلقا أى مهما كانت المخالفة وهو أمر يتصادم مع العقل والمنطق ويدفع بشاغلى الوظائف القيادية إلى الهروب من المسائلة وتحميل غيرهم أمور المرفق العام ,

وأكد قنديل على قضاء هذا المشروع على كل الضمانات التأدبية لموظفى الدولة لعدم تحديده ما هى قواعد السلوك المندرجة بالمادة 52من المشروع وترك تحديد ذلك للوزير المختص .

وتابع رئيس نادي النيابة الإدارية بأن المشروع يقضى تماما على مبدا تفريد العقاب بالمفهوم ويصيب المصلحة العامة فى مقتل .

 

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