ألبرت شفيق: ontv و«برومو ميديا» علاقة شراكة مستديمه

قال ألبرت شفيق رئيس مجلس إدارة قنوات ONTV بأنه لا يوجد خلافات مع شركة «برومو ميديا» وإبهاب طلعت رئيس مجلس إدارتها والذي يعتبره شفيق – على حسب وصفه- رائد الإعلان المصري العربي ،جاء ذلك علي خلفية ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية حول وجود خلاف بينهما.

وأضاف شفيق أن قنوات ONTV تعمل على تنفيذ خطة تطوير جديدة من حيث الشكل والمحتوى ، وأن «برومو ميديا» شريكاً أساسيا فى عملية التطوير .

وأكد شفيق علي ثقته الكاملة فى شركة «بروموميديا» وقدرتها على الإستحواذ الإعلاني الأكبر في السوق المصرى وأنها قادرة علي جلب حصة إعلانية أكبر على شاشتي قنواتONTV .

وجه شفيق رساله للمشاهدين قال فيها :انتظرونا قريبا في ثوب جديد وتغطيات إخبارية شامله للإنتخابات البرلمانية المقبلة وستظل قنوات ONTV قنوات الراى والأخبار الأولي في مصر .