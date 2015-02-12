كويتي يحاول السفر بـ «شمبانزي» بمطار القاهرة

أحبطت إدارة التأمين بمطار القاهرة، اليوم الخميس، محاولة راكب كويتي لتهريب شمبانزى صغير الحجم حاول السفر به إلى الكويت داخل حقائبه وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة عقب تخديره.

وأوضح العميد أيمن عبد الفتاح، مدير إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة، أنه أثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب الطائرة المصرية رحلة رقم 612 المتجهة إلى الكويت اشتبهت الخدمة المعينة على جهاز كشف الحقائب بالأشعة “الأكس راى” بوجود جسم معتم داخل إحدى حقائب الراكب الكويتى الجنسية وبفتح الحقيبة بمعرفة الراكب عثر بداخلها على “شمبانزى” صغيرالحجم أخفاه الراكب بعد تخديره داخل قفص مخصص لحمل القطط.

تم استدعاء أطباء الحجر البيطرى بالمطار لفحص الشمبانزى المخالف خروجه للقرار الوزارى رقم 1155 لسنة 1999 و قانون البيئة رقم 4 لسنة 94، وأمر اللواء علاء الدين على، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المطار بمصادرة الشمبانزى و التحفظ عليه داخل حديقة الحيوان بالجيزة ، وقام الراكب الكويتى بالتنازل عنه دون اجبار.

تم تحرير إقرار بالواقعة ليستكمل رحلته.