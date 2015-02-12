بروتوكول تعاون بين «القومي لحقوق الإنسان» و«النيابة الإدارية»

وقع محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بروتوكول تعاون مشترك، الخميس، مع المستشار عنانى عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمقر المجلس.

وأكد «فائق» أن هناك أهداف مشتركة كثيرة بين المجلس والنيابة الإدارية في تصحيح وإصلاح مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن الثورة دون تغيير لا تكون ثورة، لافتا إلى أن «إصلاح المؤسسات عملية أساسية وضرورية، لأنه لا يوجد حكم رشيد دون رقابة ومحاسبة، والنيابة الإدارية مؤهلة لهذا العمل».

وأوضح رئيس المجلس أن هناك مجالات عديدة للتعاون بين المجلس والنيابة الإدارية في تلقى الشكاوى، مشيرا إلى أن المجلس سيبدأ تفعيل بروتوكول التعاون بتدريب 300 قاضى بالنيابة الإدارية على عملية إدارة الانتخابات البرلمانية.