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مجلس التعاون الخليجى يدعو مواطينه لعدم السفر إلى لبنان

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مجلس التعاون الخليجى يدعو مواطينه لعدم السفر إلى لبنان مجلس التعاون الخليجى يدعو مواطينه لعدم السفر إلى لبنان

دعا مجلس التعاون لدول الخليج العربية مواطنى دول المجلس إلى عدم السفر إلى لبنان، أو البقاء فيه حفاظاً على سلامتهم.

وشدّد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى الدكتور عبداللطيف راشد الزيانى، فى بيان أصدره اليوم الأربعاء، على أن الأوضاع الأمنية فى لبنان غير مستقرة، مما يجعل وجود مواطنى دول المجلس فيه غير آمن.

وناشد البيان، مواطنى دول الخليج، أخذ الحيطة والحذر، ووقف رحلات السفر إلى لبنان، أو التواجد فى الأماكن المحفوفة بالمخاطر، والقريبة من مناطق المعارك فى سوريا.

يذكر أن حزب الله اللبنانى دفع بقواته لدعم نظام الرئيس السورى بشار الأسد فى الحرب الدائرة فى سوريا، خاصة فى منطقة القصير، التى سقطت بالفعل بعد معارك شرسة استمرت نحو ثلاثة أسابيع، وقعت فيها قوات الجيش الحر بين فكى كماشة (صواريخ وطائرات النظام من جهة، ومدرعات ومدافع قوات الحزب من جهة أخرى). كما تتربص قوات الحزب وعناصره بمختلف القوى الوطنية اللبنانية المؤيدة للثورة السورية، حيث تقع مناوشات ومعارك طائفية بين الحين والآخر، خاصة فى المناطق المحاذية للحدود السورية.

وقد أدان المجلس الوزارى الخليجى فى اجتماعه مؤخرا فى البحرين هذا السلوك العدوانى من الحزب الذى يسعى إلى تحويل الصراع فى سوريا إلى حرب طائفية بين الأقلية العلوية الشيعية فى كل من سوريا ولبنان والأغلبية السنية.

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