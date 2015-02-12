«البرلمانات العربية» تدين مقتل 3 طلاب مسلمين على يد إرهابي أمريكي

أدانت منظمة الشعوب والبرلمانات العربية بشدة مقتل 3 طلاب مسلمين بالولايات المتحدة الأمريكية على يد أحد الإرهابيين الأمريكيين بدافع العنصرية.

وعبرت المنظمة، في بيان لها، الخميس، برئاسة الدكتور عبدالعزيز عبدالله، عن بالغ الاستياء لهذا العمل الإرهابي الجبانِ، الذي يؤكد أن الإرهابَ لا دين ولا وطن له.

وحثت المنظمة المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية بالتعامل مع مثل هذه الأعمال الإرهابية بكل قوة وحسم، قائلة: «لو حدث مثل هذا العمل في إحدى الدول العربية أو مصر لقامت الدنيا ولم تقعد».

ونعت المنظمة ضحايا الحادث الإرهابي، معربة عن تعازيها لعائلات ضحايا الإرهاب، وأن يتغمدَهم الله سبحانه وتعالى بمغفرته ورحمته.