«القومي للطفولة»: نسبة الختان في أسيوط 94% والقاهرة 65%

كشف تقرير للمجلس القومي للطفولة والأمومة، ومنظمة اليونسييف، حول العنف ضد الأطفال في مصر، أن 94% من الفتيات في أسيوط تعرضن لختان الإناث، مقارنة مع 65% في القاهرة، و39% في الإسكندرية.

وأوضح التقرير، الخميس، أنه استنادا لدراسة البحثية التي أجراها المجلس بالتعاون مع الأمم المتحدة، وأجريت على عينة عشوائية من الأطفال في محافظات «القاهرة والإسكندرية وأسيوط»، أن نصف الأطفال تقريباً تعرضوا للضرب خلال العام السابق، وارتفعت النسبة إلى ثلثي الأطفال في أسيوط، و70% منهم أوضح أنهم تعرضوا للضرب بالعصا على كف يدهم من قبَل مدرسيهم.

وأشار التقرير إلى أن أقل من 5% من الأطفال المشاركين في الاستطلاع في القاهرة والإسكندرية، قالوا إن «شخصاً ما في أسرتهم تزوج قبل سن الثمانية عشر عاماً، وارتفعت هذه النسبة إلى 10% في أسيوط»، واتفق كل الأطفال المشاركين في الاستطلاع على أن زواج الأطفال ممارسة خاطئة، على حين قال أغلب الآباء والأمهات إن «السن المناسبة لزواج الفتيات ما بين 14 و17 عاماً، وفوق 20 عاماً بالنسبة للفتيان».