«الري» تؤجل ماراثون «حماة النيل» لأجل غير مسمى

قرر الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، الخميس، تأجيل ماراثون «حماة النيل»، الذي كان مقرر تنظيمه الجمعة، إلى أجل غير مسمى، مع المضي في تدعيم أنشطة الحملة القومية لإنقاذ النيل، التي انطلقت فعالياتها بتوقيع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ودكتور حسام مغازي على وثيقة حماية النيل في 5 يناير الماضي.

وكان من المقرر أن ينطلق الماراثون في التاسعة صباح الجمعة في المسافة ما بين كوبري الجامعة وكوبري عباس، ثم العودة مرة أخرى لنقطة الانطلاق.

وقال «مغازي» إن هذا الماراثون «رسالة رمزية» ضمن الأنشطة والفعاليات العديدة التي تنظمها الوزارة لحشد التأييد الجماهيري والشعبي للحملة القومية لحماية النيل والقنوات والمجاري المائية والحفاظ عليها من جرائم التعديات والتلويث.

وتمكنت حملة إزالة التعديات من إزالة نحو ألف حالة خلال شهر من انطلاقها من إجمالي نحو 50 ألفا و399 حالة تستهدفها الحملة القومية لإنقاذ النيل.

وشدد «مغازي» على أن حملة إزالة التعديات تشمل جميع المناطق والمحافظات على نهر النيل والقنوات والمجاري المائية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، كما تشمل جميع الحالات الكبيرة والصغيرة دون استثناء، داعيًا جميع المخالفين والمتعدين إلى تغليب مصلحة الوطن والمبادرة بإزالة التعديات بأنفسهم بدلاً من الوقوع تحت طائلة القانون.

يذكر أن وزراء الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وقعوا على «وثيقة النيل»، التي تتضمن التعهد بالحفاظ على النهر، وحمايته من التلوث والتعديات، كما وقع عليها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومن المتوقع أن يشارك في التوقيع عليها أكثر من 50 مليون مواطن.