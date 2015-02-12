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مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية يختتم زيارة عمل للسعودية

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اختتم السفير عبدالرحمن صلاح، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، الخميس، زيارة عمل إلى الرياض، استمرت يومين التقى خلالها بنائب وزير الخارجية، الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سعود، وكيل الخارجية ، والسفير الدكتور خالد الجندان، وكيل الخارجية للعلاقات الثنائية، وذلك استمراراً للتشاور المستمر على مستوى كبار المسؤولين بين والمملكة العربية السعودية.

وذكر بيان لوزارة الخارجية، الخميس، أنه تم خلال اللقاءات بحث الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، كما تم التباحث وتنسيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك مثل الأزمة في سوريا والأزمة في اليمن وتردي الأوضاع في ليبيا وقضايا مكافحة الإرهاب.

كما تم الاتفاق خلال المشاورات على استمرار نهج التنسيق المشترك بين البلدين، خاصة أن ما تمر به المنطقة الآن من أزمات وحروب يقتضي تنسيقا وتشاورا مستمرا بين ركيزتي العمل العربي المشترك مصر والمملكة العربية السعودية.

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