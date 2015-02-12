بالصور.. محافظ الإسماعيلية يؤكد على ضرورة رفع مستوى الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنيين

أكد اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، على ضرورة الاهتمام من جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف وتضافر كافة الجهود من أجل استكمال خطة المحافظة لتطوير المنظومة الصحية، مؤكداً على ضرورة رفع مستوى الآداء فى تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية التى تقدم لجميع المواطنيين من خلال المستشفيات والوحدات الصحية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها.

وأشار طاهر إلى أن الملف الصحى هو أحد الملفات الخدمية الهامة والحيوية التى تمس المواطنيين عن قرب، وأكد أن الحصول على العلاج والدواء هو حق آصيل لكل مواطن .

كما أكد على ضرورة التزام جميع العاملين بقطاع الصحة بحسن معاملة المرضى والمواطنيين المترددين على المستشفيات والوحدات الصحية لتلقى العلاج.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الإسماعيلية بحضور المهندس أبو السعود جهلان، السكرتير العام للمحافظة واللواء محسن حلمى، السكرتير العام المساعد والدكتور هشام الشناوى وكيل وزارة الصحة والدكتور مصطفى حسين مدير عام المستشفى العام لبحث ومناقشة الموقف العام لقطاع الصحة بالمحافظة والوقوف على حجم المشكلات التى تعترض مسيرة تطوير المنظومة الصحية وسبل حلها وتذليلها .

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ عدداً من المشكلات والموضوعات المتعلقة بالمستشفيات والموقف التنفيذى لأعمال الصيانة والتطوير التى يجرى تنفيذها خلال الفترة الحالية كما تناول مناقشة الموقف العام لمستشفى أبوخليفة التى لم يتم تشغيلها منذ أن تم انشائها فى عام 2003 ولم يتم افتتاحها حتى الآن، مؤكداً على تفعيل التواصل والتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية لاستعجال تشغيل المستشفى واستثمارها كمستشفى للطوارىء والاصابات وحوادث الطرق لخدمة محافظة أقليم القناة والشرقية.

وعلى جانب آخر ناقش محافظ الإسماعيلية مع المهندس على حسين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى لمحافظات القناة الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى يجرى تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة وسبل دفع عجلة العمل بها وازالة كافة المعوقات التعرض سبل تنفيذها للاسراع فى نهوها وتشغيلها من أجل خدمة المواطنين وخاصة المناطق المحرومة من تلك الخدمات الأساسية .

حضر الاجتماع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وممثلى كافة الجهات المعنية .