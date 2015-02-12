الطقس في الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا على بعض المناطق والرياح معتدلة السرعة بوجه عام وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية وبعض المناطق الداخلية.

والرياح تكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 25 - 36/ كم/ساعة بوجه عام.. و حالة البحر من خفيف إلى متوسط .. وإرتفاع الموج من قدم الى قدمين قرب الساحل ومن اثنين الى أربعة أقدام.

يحدث أعلى مستوى للمد عند الساعة السابعة و 41 مساء بينما يحدث أدنى مستوى للجزر عند الساعة الثانية و خمس دقائق ظهرا وفي تمام الساعة الحادية عشرة و59 دقيقة مساء.



> درجات الحرارة نسب الرطوبة

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا



>أبوظبي 32 17 70 25 .

> دبي 31 19 75 20 .

> الشارقة 30 18 75 25.

> عجمان 31 17 80 30.

> أم القيوين 31 17 80 35 .

> رأس الخيمة 30 16 85 35 .

> الفجيرة 25 22 80 40.

> العين 31 18 70 25 .

> ليوا 33 17 65 20 .

> الرويس 32 17 65 20 .

> السلع 31 17 60 25.

> دلما 26 20 80 35 .

> طنب الصغرى 28 20 85 40 .

> طنب الكبرى 28 20 85 40 .

> أبوموسى 28 21 85 30.

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