تغذية طفلك: 5 أمور افعليها و5 لا تفعليها

تغذية الطفل وإمداده بالعناصر الغذائية، التي تساعد على نموه وبناء جسمه وعقله مهمة كل أم، ومن الأفضل أن نقدم لأطفالنا الغذاء بالأسلوب الصحيح، الذي يجعلهم سعداء بتناول ما يقدم لهم، فلا يكفي نوع الطعام ولا طريقة تزيينه، بل الأسلوب ونظام تناول الطعام عنصر مهم لنجاح هذه المعادلة. إليك معادلة بسيطة جداً وهي معادلة: 5 نعم و5 لا. جربيها مع أطفالك؛ لتنعموا بوجبات سعيدة 5x5.

5 نعم.. افعليها

1- حددي الوقت: قدمي ثلاث وجبات، وبينها وجبتان (سناك) في اليوم، وحاولي أن لا تقدمي الطعام عند الطلب، بل بموعده.

2- فكري مسبقاً: نظمي جدولاً لوجبات الأسبوع مسبقاً، وتسوقي على غراره، بهذه الطريقة ستتجنبين شراء الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات؛ كي تقدميها بسرعة عند حاجة طفلك.

3- دعيهم يكتشفون: قدمي لأطفالك بين فترة وأخرى أطعمة جديدة، لم يذوقوها من قبل؛ لتساعديهم على الاكتشاف وتعززي رغبتهم الفضولية، فالطفل فضولي بالفطرة.

4- كوني المثال: الأطفال يطلبون تناول ما تتناولينه، فكوني المثال، ابتعدي عن تناول الأطعمة الدسمة والسكريات، وأكثري من الفواكه والخضر وشرب الماء؛ ليقلدك أطفالك.

5- قدمي كمية صغيرة: أغلب الأطفال الذين لا يتناولون وجبتهم بأكملها، يكون السبب أن الكمية المقدمة أكبر من قدرتهم على تناولها؛ لذا قدمي وجبة الطفل بكمية صغيرة، وأضيفي المزيد عندما ينهي وجبته ويطلب.

5.. لا تفعليها

- لا تضغطي على الطفل: لا تصري على طفلك بأن ينهي وجبته إن لم يرغب، فهذا سيولد مشاكل أكبر وأكثر.

- لا تقدمي البدائل: من المهم عدم تقديم البدائل للطفل؛ لأن ذلك سيشجع على تقبل الأسلوب الخاطئ، خاصة إن كان طفلك بطبيعته يفتقر للأسلوب الصحيح بتناول الطعام. البدائل تقتصر فقط في حالات خاصة، إذا كان نوع الطعام غير مناسب للطفل.

- لا تسمحي بالسناك طوال اليوم: فالطفل الذي يتناول (السناك) طوال اليوم وفي أي وقت نادراً ما يشعر بالجوع وقت الطعام.

- لا لمشاهدة التلفزيون: من الأخطاء الشائعة جداً، تناول الطعام أمام شاشة التلفزيون، فالطفل سيكون اهتمامه بما يشاهد، وليس بما يتناول من طعام.

- لا تلحي على جلوسه: من الصعب جداً للأطفال الصغار الجلوس على مائدة الطعام بدون حركة لأكثر من 20 دقيقة؛ لذا قدمي الطعام بموعده، واسمحي لهم بمغادرة المائدة عند الانتهاء.