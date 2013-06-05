مجلس جامعة الدول العربية يدين التدخل الأجنبى فى سوريا

(د. ب. أ)

أدان مجلس جامعة الدول العربية، التدخل الأجنبى فى سوريا، وأدان المجلس، الذى ترأسه وزير خارجية مصر، محمد كامل عمرو، وشارك فيه خمسة وزراء خارجية وخمسة وزراء دولة و10 مندوبين، التدخل الأجنبى فى سوريا الذى جعل من الأراضى السورية ساحة للعنف والقتال والتعبير عن القلق البالغ حيال تصعيد الأعمال العسكرية واستخدام الأسلحة الثقيلة وقصف المدن والقرى وكان آخرها أحداث مدينة القصير.

وشارك فى اجتماع مجلس الجامعة وفد من المعارضة السورية ممثلا للائتلاف الوطنى، برئاسة هيثم المالح، حيث شرح موقف الائتلاف مما يجرى على الساحة السورية فى الجلسة المغلقة للوزراء ثم انصرف هو والوفد المرافق له، الذى ضم مازن البلح وعادل الحلوانى.

وتضمن البيان الختامى، الذى صدر فى ختام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب مواقف الدول العربية تجاه أزمة سوريا وتضمينها فى بيان ألحق بمشروع تقدمت به الجزائر أمس فى الاجتماعات التحضيرية، التى سبقت الاجتماع الوزارى.

ونص البيان على الدعوة إلى تضافر كل الجهود لحمل كل الأطراف على تغليب لغة العقل والحوار والتفاوض السلمى لإيجاد حل سياسى للأزمة السورية باعتباره السبيل الوحيد لتسوية الأزمة.

ورحب المجلس بالمساعى الدولية المبذولة لعقد المؤتمر الدولى "جنيف 2"، وحث الأطراف السورية على الاستجابة لتلك الجهود لإيجاد حل سياسى استنادًا للبيان الختامى الصادر عن اجتماع المجموعة الدولية فى يونيه 2012 مع تأكيد الدعم الكامل لجهود المبعوث الدولى المشترك الأخضر الإبراهيمى.