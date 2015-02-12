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ننشر أسماء منافسي “أحمد عز” بدائرة السادات بالمنوفية

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ننشر أسماء منافسي “أحمد عز” بدائرة السادات بالمنوفية ننشر أسماء منافسي “أحمد عز” بدائرة السادات بالمنوفية

أحمد عز، أمين تنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل

كشف مصدر قضائي باللجنة العامة للانتخابات البرلمانية بمحافظة المنوفية أنه حتي الآن قدم 7 مرشحين في دائرة المهندس أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني، وجاءت تربيب الأسماء كالآتي “شريف عفيفي ، جهاد عبد الظاهر أسماعيل ، أحمد عبد العزيز عز ، سامي محمد حسن المشد المشد ، جمعة عبد المغيث عبد الحليم محمد ، طلعت السيد علي ، نبيل حسين محمد شاهين.

وأضاف المصدر أنه تم إحالة أوراقهم إلي لجنة الفحص باللجنة الانتخابات العامة بالمنوفية تمهيداً لارسالها إلي اللجنة العليا للانتخابات بالقاهرة.

وسوف يتم إعلان الأسماء في كشوف رسمية بعد انتهاء فترة الترشح والطعون داخل محكمة شبين الكوم الابتدائية مقر اللجنة العامة للانتخابات بالمنوفية.

 

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