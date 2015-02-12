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مساعد وزير الخارجية يلتقي وفدًا برلمانيًا بريطانيًا لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين

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مساعد وزير الخارجية يلتقي وفدًا برلمانيًا بريطانيًا لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين مساعد وزير الخارجية يلتقي وفدًا برلمانيًا بريطانيًا لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين

عقد السفير حاتم سيف النصر مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية – بالإنابة عن السيد وزير الخارجية – اجتماعاً يوم 11 فبراير 2015 مع وفد برلماني رفيع المستوى برئاسة السير ريتشارد أوتاوى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطانى.

استهل السفير حاتم سيف النصر اللقاء بالترحيب بالوفد البريطانى، مؤكداً ترحيب بتعزيز العلاقات مع المملكة المتحدة فى مختلف المجالات السياسية والبرلمانية والاقتصادية، فضلاً عن تبادل وجهات النظر إزاء مختلف القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وحول مجمل تطورات المشهد الداخلى، أكد السفير حاتم سيف النصر على أن مصر تمضى بخطى ثابتة نحو ترسيخ الديمقراطية وسيادة القانون وإقامة الدولة المصرية الحديثة، فضلاً عن تحقيق التنمية والتقدم، منوهاً إلى أن شهر مارس المقبل سيشهد انطلاق الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، وعقد المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ

واستطرد مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية مؤكداً أهمية تضامن بريطانيا مع مصر ودعمها فى حربها على الإرهاب. كما أكد على أن الجماعات الإرهابية بغض النظر عن مسمياتها تحكمها أيديولوجية واحدة تنبع من الفكر المتطرف لجماعة الاخوان الذى يحرض على العنف ويتخذ منه وسيلة لتحقيق غايته.

إلى جانب ما تقدم، ورداً على استفسارات الوفد الزائر، استعرض السفير حاتم سيف النصر موقف مصر إزاء مختلف القضايا الدولية والإقليمية الملحة، من بينها الأوضاع فى ليبيا وسوريا والعراق وعملية السلام فى الشرق الأوسط،

من جانبه، أوضح الوفد البريطانى أن زيارته إلى مصر تأتى انطلاقاً من حرصه على التعرف على الصورة الحقيقية للأوضاع فى مصر على أرض الواقع وبعيون المصريين.

وأشاد الوفد باللقاءات المتعددة التى عقدوها فى القاهرة، مثمناً الفرصة التى أتيحت لهم للتشرف بلقاء السيد رئيس الجمهورية.

وأكد أعضاء الوفد فى نهاية اللقاء أنهم يعودون إلى بلادهم بتصور واضح لكيفية التضامن فى مواجهة الإرهاب، وأنهم سيعرضون نتائج زيارتهم لمصر فى تقرير على البرلمان البريطانى.

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