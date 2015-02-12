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العثور على قنبلة هيكلية داخل دورة مياه محكمة أبوقرقاص بالمنيا

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العثور على قنبلة هيكلية داخل دورة مياه محكمة أبوقرقاص بالمنيا العثور على قنبلة هيكلية داخل دورة مياه محكمة أبوقرقاص بالمنيا

أرشيفية

عثر خبراء المفرقعات بالمنيا على قنبلة هيكلية وضعها مجهولون داخل دورة مياه بمحكمة أبو قرقاص.

تلقي اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا، إخطاراً من اللواء هشام نصر، مدير البحث الجنائي، بالعثور على جسم غريب داخل دورة مياه بمحكمة أبوقرقاص، وانتقل العميد محمد عبد العظيم، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع جنوب المحافظة، والرائد علاء جلال، رئيس مباحث المركز وخبراء المفرقعات، وتم إخلاء المحكمة من جميع العاملين والمواطنين، وفرض كردون أمني حولها، وبالفحص تبين أن الجسم قنبلة هيكلية وضعها مجهولون لإثارة الرعب وتم التعامل معها، وتمشيط المنطقة تحسباً لوجود مواد متفجرة.

 

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